Un corso per tecnico di marketing del turismo

Prenderà il via a giugno il nuovo corso “Tecnico del Marketing Turistico con competenze di Intelligenza Artificiale”, che verrà realizzato da Ial Emilia-Romagna e che è finanziato grazie ai Fondi europei della Regione. Il percorso si svolgerà presso la sede Ial di Cervia, in via Marconi 6, e si concluderà a febbraio 2026. Il corso, della durata di 300 ore (180 di formazione in aula e 120 di stage in azienda), è completamente gratuito e finalizzato al rilascio di un certificato di qualifica professionale.

In un contesto in continua evoluzione, la trasformazione digitale e l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando anche il settore turistico. Per contatti e informazioni: 0544/972637; mail: sedecervia@ialemiliaromagna.it; www.ialemiliaromagna.it. Domande entro il 25 maggio.