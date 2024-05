FORMart, ente di formazione di Confartigianato, organizza a Ravenna un corso PES PAV PEI per operatori su veicoli elettrici ed ibridi. Il percorso formativo, della durata di 16 ore, si svolgerà nelle giornate del 19 e del 20 giugno presso il centro revisioni CO.R.MEC. a Fornace Zarattini. Alla luce delle peculiarità delle motorizzazioni elettriche e ibride, il percorso è pensato esplicitamente per autoriparatori e consente la formazione di lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per lavori di manutenzione su parti in tensione come previsto da pertinente normativa tecnica. Per informazioni: Giorgia Vailati - FORMart Ravenna Tel. 0544-479811 – giorgia.vailati@formart.it