Un delitto d’onore in Calabria. Mille voci di donne al Goldoni

Alle 21 di domani, al teatro Goldoni di Bagnacavallo, andrà in scena ’Dissonorata (proprio con due ’s’, ndr). Un delitto d’onore in Calabria’. Scritto, diretto e intepretato da Saverio La Ruina, lo spettacolo fa parte della rassegna ’Teatri d’inverno. Sguardi sulla drammaturgia contemporanea’.

Si tratta di un’opera che ha ottenuto vari riconoscimenti (Premio Ubu come ’migliore attore’ e ’migliore testo’, Hystrio alla drammaturgia e candidato agli ETI – Gli Olimpici del Teatro come ’migliore interprete di monologo). Nello spettacolo risuonano molteplici voci di donne. Voci di donne del sud, di madri, di nonne, di zie, di loro amiche e di amiche delle amiche, di tutto il parentado e di tutto il vicinato. E tra queste, una in particolare. La ’piccola’, tragica e commovente storia di una donna del nostro meridione. Dal suo racconto emerge una Calabria che anche quando fa i conti con la tragedia vi combina elementi grotteschi e surreali, talvolta perfino comici, sempre sul filo di un’amara ironia. Biglietti a 15 euro, 5 per gli under 29. Prenotazioni telefoniche 0545-64330 dalle ore 11 alle ore 13.