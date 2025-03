Un deposito per il legname nei fiumi: "Molto deve ancora essere raccolto"

Ci sono già 1.500 metri cubi di legna a Mezzano, in via del Campo sportivo, nel piazzale accanto al centro di raccolta dei rifiuti. Ma molto ancora manca all’appello: potrebbe essere il doppio quello che arriverà nei prossimi giorni. Tutto materiale, tra tronchi e rami, che è stato raccolto nei fiumi negli ultimi giorni, in seguito all’emergenza maltempo che ha colpito il nostro territorio: il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia infatti con un’ordinanza ha predisposto il piazzale in questione come luogo di raccolta del legname prelevato nei corsi d’acqua del territorio. Vista la grande quantità serviva un luogo congruo ad accogliere tutto il materiale. "Sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione di tali rifiuti derivanti dall’evento meteorologico che ha interessato il territorio regionale e il comune di Ravenna a partire dal 14 marzo 2025 – si legge nella delibera –, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza lungo le aste fluviali". E poi, prosegue il documento del Comune, è stato "ritenuto inoltre opportuno liberare quanto prima da tali rifiuti le aree golenali, le aste fluviali e le loro pertinenze, anche in vista di previsioni di future precipitazioni, al fine di evitare problemi per la pubblica incolumità". C’è stata necessità da parte del Comune di emanare un’ordinanza in tempi brevi per affrontare la situazione eccezionale di emergenza.

Fin dalla notte tra venerdì e sabato la Protezione civile ha infatti presidiato il ponte di Mezzano, rimuovendo il legname nell’alveo del fiume che ostruiva il decorso dell’acqua e depositandolo sullo stesso ponte. Da lì il personale di Hera lo ha caricato e portato nel piazzale in via del Campo sportivo. Il lavoro non è ancora finito, però: "Difficile quantificare la parte restante, situata nell’argine interno del fiume e che deve essere trasportata dalla Protezione civile al sito di primo raggruppamento messo a disposizione da Hera – fanno sapere dalla multiutility –. Potrebbe essere circa il doppio, ma al momento è solo una stima". Ora non c’è più la fretta delle prime ore di emergenza, ma vista la fragilità del territorio si valuta che la necessità di intervenire rimanga. E chissà quanta sarà infine la legna, trascinata a valle da monte, che sarà portata nel punto di raccolta.

sa.ser