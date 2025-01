Un dirigente per le opere del Pnrr. La corsa contro il tempo per i lavori

Un dirigente che si occupi solo delle opere finanziate dal Pnrr. Il Comune di Ravenna ha dato il via alla ricerca: si può fare domanda entro il 10 febbraio compilando un modulo preparato appositamente. Una commissione tecnica poi analizzerà i profili ed effettuerà una pre-selezione tra i candidati, che dovranno affrontare un colloquio. Per fare domanda occorre essere ingegneri oppure architetti, pianificatori, paesaggisti o conservatori e avere esperienza in materia.

Il dirigente per le opere del Pnrr dovrà gestire l’andamento dei cantieri: e considerato che la scadenza incombe è probabile che con questa figura il Comune voglia avere un controllo maggiore dei lavori in corso per assicurarsi che terminino entro marzo 2026. È una corsa contro il tempo, del resto: manca poco più di un anno e la data è tassativa, tra le condizioni per l’accesso ai fondi. Ora gli enti pubblici, quindi, devono assicurarsi di riuscire ad arrivare alla fine dei lavori nei tempi. I cantieri in ballo sono parecchi: ci sono il secondo e il terzo stralcio del parco marittimo (che riguardano la parte sud di Punta Marina, la parte nord di Lido Adriano, Lido di Classe, e i lidi nord), la ciclovia Adriatica (che da Porto Corsini arriva fino a Ravenna e da lì fino alla pineta di Classe), la manutenzione straordinaria di via Viazza e via Trova nel forese, la costruzione del nuovo asilo nido Pavirani, la nuova mensa e cucina della Camerani e molto altri. Interventi che valgono decine di milioni di euro che il Comune non avrebbe mai potuto realizzare - soprattutto non tutti insieme - senza le risorse del piano di ripresa e resilienza.

Tra le funzioni del nuovo dirigente, si legge nell’avviso di procedura comparativa pubblica, ci saranno "programmazione, gestione delle infrastrutture stradali, manutenzione del patrimonio stradale", "gestione urbanizzazioni, catasto strade", "programmazione e gestione illuminazione pubblica, semafori, nuove tecnologie".

Speranza del Comune (e non solo: di molti enti pubblici che stanno effettuando lavori grazie ai fondi Pnrr) è che venga concesso un prolungamento dei tempi. Ed è probabilmente a questo che si fa riferimento nel bando: "Anche in relazione ad eventuali modifiche organizzative l’Ente si riserva la facoltà di integrare l’incarico previsto con incarichi aggiuntivi ed integrativi, anche ad interim, congruenti con la professionalità selezionata".

sa.ser