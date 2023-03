Un discount al posto della cantina di via Cantinelli

In via Cantinelli all’angolo con via Valgimigli a metà degli anni Novanta furono avviati i lavori di ristrutturazione di un fabbricato che faceva parte del complesso della Cantina sociale che occupava l’intero isolato su via Cantinelli, fra via Valgimigli e via Gallo Marcucci, e che da pochi anni era dismessa. Successive varianti al Prg avevano reso possibile la costruzione a Faenza di altri centri commerciali e di supermercati (e l’ampliamento di quelli esistenti) e nel capannone che era stato della Cantina sociale trovò posto a fine ‘95 un discount. Attualmente è occupato da Conad city.

A cura di Carlo Raggi