Un doc racconta i Gaznevada

Alle 21 di stasera al cinema Sarti di Faenza per la serie dei docufilm musicali presentati da Cinemaincentro e Meeting delle Etichette Indipendenti, si terrà la proiezione del documentario per la regia di Lisa Bosi sulla storia dei Gaznevada (Going Underground), della band leggendaria, pioniera nella Bologna tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. La serata sarà preceduta da un talk con la regista Lisa Bosi e Ciro Pagano leader dei Gaznevada condotto da Giordano Sangiorgi.

Proseguono così i docufilm musicali che con Guccini, Capossela, Daniele, Dylan e Led Zeppelin hanno superato le 1000 presenze al cinema segnando una tendenza a Faenza, in Romagna, grazie al binomio Mei–Cinemaincentro.