Un docu-film per ricordare il 1° Festival Nazionale dei Giovani

Sarà un salto nel passato la proiezione di ’Cronaca di un Festival’, docu-film di Ugo Antonelli e Paolo Belletti (Produzione TVM) questa sera alle 19.30 al Circolo Aurora, in via Ghibuzza 12, a Ravenna. Intervengono Carlo Boattini, allora segretario locale della FGCI e Guido Ceroni. Negli anni ’70 anche in Italia era un brulicare di Festival e raduni. Si ricordano sempre Villa Panphili, Terme di Caracalla, Parco Lambro. Molti quelli meno conosciuti, ma sempre di grande interesse artistico e culturale. Uno di questi è stato il 1° Festival Nazionale Dei Giovani, con l’idea di proporre un riferimento culturale unificante, che iniziava a Ravenna il 24 luglio 1976. Ad organizzarlo un giovane Massimo D’Alema, segretario Nazionale della FGCI. Fu un successo nella partecipazione ed accorsero giovani da tutta Italia, ma gli organizzatori dovettero scontrarsi con la contestazione dei gruppi autonomi. Nove giorni tra concerti di grande livello e politica per discutere, per confrontarsi, per divertirsi, per sentire musica partendo sempre dalla vita dei giovani, in un modo nuovo, sempre più creativo, sempre più fertile, intermezzati da dibattiti, proiezioni di film (Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Liliana Cavani, Ermanno Olmi, Pier Paolo Pasolini. Marco Ferreri, Carmelo Bene), concerti e concertone con violenze e arresti.

Organizzato dalla FGCI, non era partito nel migliore dei modi, causa violenti scontri, all'esterno tra polizia e giovani autonomi. Nonostante tutto ebbe un ottimo successo, grazie anche ai partecipanti che furono: Area, Premiata Forneria Marconi, Canzoniere Del Lazio, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Tony Esposito, Gino Paoli, Banco Mutuo Soccorso, Rino Gaetano, Claudio Lolli, Francesco Guccini, Napoli Centrale, Enzo Jannacci, Joan Baez, e tanti altri con alcuni grandi jazzisti come, Don Cherry e Cecil Taylor