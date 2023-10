Un dono in ricordo del fratello

Un sollevatore per anziani e disabili non autosufficienti, moderno e tecnologicamente avanzato, è stato donato alla Casa residenza anziani ’Baccarini’ di Russi in memoria dell’ospite Giovanni Benazzi, deceduto nel dicembre scorso, da parte dei suoi fratelli che hanno voluto così esprimere la loro riconoscenza alla struttura. "Questo sollevatore - spiega la coordinatrice della ‘Baccarini’, Stefania Santolini - consente il passaggio sicuro dell’ospite dalla posizione seduta a quella eretta. Gli ospiti dalla casa residenza sono tutti non autosufficienti e il sollevatore è un ausilio fondamentale nell’assistenza quotidiana alle persone. Con questo strumento gli operatori socio-sanitari possono rimanere vicino all’anziano durante il trasferimento senza dovere compiere manovre faticose. Ringraziamo di cuore i fratelli Benazzi per questa donazione e per avere compreso come nella cura degli anziani in struttura possa essere utile la collaborazione dei familiari".