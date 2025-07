"Un esempio di amore per il paese"

In tanti lo ricordano nella sua veste di professore ’illuminato’ che, al pomeriggio, dopo la fine delle lezioni, ne impartiva altre ai suoi alunni, per creare collegamenti fra le materie letterarie che insegnava, l’arte e la musica. Un intellettuale ma senza fronzoli, un insegnante appassionato, un studioso di storia e di cultura in genere, uno scrittore dedito al suo paese, un uomo anche impegnato politicamente. Piergiorgio Costa, scomparso nella mattinata di martedì nella sua Bagnacavallo, all’età di 83 anni dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo, era tutto questo. Nato nella frazione lughese di Bizzuno, nel 1942, era laureato in Lettere classiche. Per anni ha insegnato Italiano, Latino e storia in diversi istituti superiori del territorio e anche all’Università per adulti di Lugo.

Oggi non solo la comunità di Bagnacavallo si stringe forte attorno alla famiglia, la moglie Maria Rosa, i figli e i nipoti, ma anche a quella formata dai suoi ex studenti e da quanti lo hanno seguito anche durante le lezioni impartite all’Università per adulti, dove sedeva nel consiglio direttivo. Da lì viene uno dei ricordi più accorati: quello di Bruna Marini Tasselli, segretaria storica e colonna portante dell’Università per adulti che associa, nel delineare i contorni della persona e dell’insegnante, "l’umiltà del suo agire alla grande conoscenza coltivata giorno dopo giorno e condivisa con l’aiuto anche di altre figure di riferimento locali, come il musicista di Villanova di Bagnacavallo Vittorio Bonetti con il quale, fino a due anni fa, teneva un corso di parole e musica". La malattia ha bruscamente fermato le sue attività. Il legame verso la città in cui ha vissuto, dimostrato anche dai tanti libri scritti e dedicati alla sua storia, come ’Heresia’ per citare un titolo, si è tradotto, per alcuni anni, anche nell’impegno politico come consigliere e, dal 1995 al 2004, come presidente del consiglio comunale. "Ciao Piergiorgio – ha scritto il primo cittadino Matteo Giacomoni in un post sui social –. Con la passione che ti ha sempre contraddistinto sei stato un esempio di senso delle istituzioni e amore per il tuo paese. Mi piace ricordare i tuoi avvincenti racconti di storia locale e le tue parole mai scontate. Grazie per la strada percorsa insieme. Un abbraccio stretto a chi resta".

I funerali di Piergiorgio Costa si terranno nella mattinata di domani alle 9.15 con partenza dalla casa protetta F.lli Bedeschi, in via Canale Superiore 30/B, verso la basilica di San Pietro in Sylvis, la pieve. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il crematorio di Ravenna. La salma sarà esposta dalle 8.30 di oggi nella camera mortuaria di Bagnacavallo.

Monia Savioli