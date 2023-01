Un fabbricato fantasma nella zona industriale

Era a tutti gli effetti un fabbricato fantasma quello sorto in un terreno poi confiscato alla criminalità organizzata in via Granarolo, che ora il Comune si riserva di acquistare dopo aver preventivamente verificato che il suolo non sia contaminato. Il fabbricato di 1.800 metri quadrati, circondato da un terreno di circa un ettaro, è da tempo in mano all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La sua esistenza è stata resa nota al Comune nel luglio del 2022. "Il fabbricato risulta essere abusivo perché sprovvisto delle autorizzazioni edilizie necessarie e del permesso di costruire – ha spiegato davanti al consiglio comunale l’assessore al Welfare Davide Agresti –. L’immobile andrà demolito: l’opera non risulta sanabile in nessun caso. Nel novembre 2022 il Comune ha espresso all’Agenzia l’interesse ad acquisire immobile, con l’obiettivo di farne un luogo destinato a progetti di reinserimento lavorativo a sostegno delle persone fragili, in un’ottica di agricoltura sociale". Prima però Palazzo Manfredi "vuole avere la certezza che il suolo non sia contaminato o non idoneo alle attività agricole", ha specificato Agresti, dal momento che "c’è il sospetto fosse utilizzato per lo scarico di materiali edili". Non si tratta dell’unico dubbio da sciogliere: cittadini abituati a percorrere quel tratto hanno segnalato, anche di recente, come si avverta precisamente in zona un odore come di scarichi fognari o di fanghi, apparentemente non riconducibile a nessuna delle altre attività della zona. La comunicazione all’amministrazione della presenza dell’immobile è dell’Anbsc, in forza di una sentenza del 2012 del tribunale di Catania e di un’ulteriore pronunciamento della Corte di Cassazione risalente al 2016.

Ci si domanda come nessuno a Palazzo Manfredi possa essersi accorto che da quelle parti, sulla strada più trafficata della città, era sorto un fabbricato completamente abusivo, in una zona non certo sperduta, ma a un passo dall’autostrada e da aree seguite da vicino dalle amministrazioni pubbliche in quanto coinvolte in progetti commerciali regolamentari. "Come è infatti emerso – ha evidenziato il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi – quel fabbricato era in mano a un’azienda che si presentava addirittura quale titolare di un indirizzo. Com’è possibile che lì avesse addirittura sede un’attività?". A tentare di tracciare una parziale genesi è l’assessore con delega al Territorio Luca Ortolani: "Per poter fingere di disporre di un indirizzo a volte può essere sufficiente una formella in ceramica". In caso di contaminazione si dovrà presumibilmente procedere alle necessarie bonifiche, e alle azioni legali per accertare le responsabilità dell’eventuale inquinamento ambientale.

Filippo Donati