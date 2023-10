Un falò per la pace in piazza Corelli. E veglia di preghiera a San Giovanni

Un falò per la pace è stato organizzato per stasera a Fusignano: l’appuntamento è alle 20.30 in piazza Corelli. Il sindaco Nicola Pasi invita i concittadini per un momento di raccoglimento, col pensiero rivolto in particolare all’escalation di violenza in Medio Oriente. Il falò è curato da Auser Fusignano e Spi-Cgil. In questo quadro, sempre oggi la parrocchia di Don Claudio Bolognesi partecipa alla ‘Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace’ indetta dalla Caritas italiana; le offerte che verranno dal digiuno andranno per i poveri; alle 19 è prevista una veglia di preghiera nella chiesa arcipretale di San Giovanni Battista, a fine della quale la comunità si ritroverà attorno al falò.