Un faro sulla Baiona. Torretta in piallassa per avvistare l’avifauna

È stata inaugurata la nuova torretta di avvistamento dell’avifauna nella piallassa Baiona a Marina Romea, in un punto strategico per i turisti in quanto a stretto contatto con i lidi ravennati nord. I lavori sono stati finanziati dalla regione e, includendo le fasi di progettazione, autorizzazione e realizzazione sono durati due anni, durante i quali si è proceduto alla demolizione e successiva ricostruzione del manufatto mantenendo alta l’attenzione su un’area molto delicata. La struttura, progettata in modo da inserirsi in modo armonioso nel paesaggio, è in legno e permette di osservare a poca distanza la grande varietà di specie di uccelli presenti: dai fenicotteri, alle volpoche, al cavaliere d’Italia.

Aida Morelli, presidente dell’Ente Parco del Delta del Po, presnte ieri con il direttore Massimiliano Costa, la definisce "Un grande privilegio. La posizione sopraelevata permette ad escursionisti e appassionati di natura di godere della grande bellezza naturalistica del luogo con una visione panoramica e senza disturbare gli animali". L’impegno di conservazione non si conclude con questo intervento ma anzi, come fa notare l’assessore Giacomo Costantini: "Questa opera si trova all’interno di un progetto più ampio di valorizzazione delle nostre aree naturali. Vogliamo far conoscere e far comprendere quanto importanti e fragili siano gli ecosistemi delle zone umide e per farlo stiamo investendo in alcuni siti museali e nella progettazione di infrastrutture che promuovano una fruizione rispettosa da parte dei visitatori. In queste zone è importante organizzare i percorsi e le strutture in modo che ci si riesca ad orientare anche se non accompagnati da una guida e che si possa comprendere il valore del luogo anche con cartellonistica adatta".

A tal proposito, si renderà nuovamente fruibile entro l’anno la torretta di osservazione e birdwatching nella valle Mandriole, tra le più alte in Italia, chiusa dopo un incendio doloso nel 2021. Sempre per consolidare l’interesse verso le zone umide del Parco Delta del Po, è in progetto la costruzione di capanni parzialmente immersi in acqua dedicati ad attività di fotografia naturalistica. Sorgeranno in zone normalmente interdette al pubblico e pertanto sarà necessario prenotarne l’uso, un accorgimento essenziale per garantire la protezione e l’attenzione a non turbare un ambiente così unico e ricco. La realizzazione è prevista tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2025.

Valeria Bellante