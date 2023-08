Un Ferragosto sotto le stelle con le note del Trio Italiano

La rassegna faentina Ferragosto sotto le stelle, giunta alla sua trentesima edizione, domani sera, in piazza della Libertà, sul palco di fronte al duomo, presenta il Trio Italiano con molti ospiti in formazione: il cantautore Vittorio Bonetti insieme alla voce di Alice Mordenti, giovane vincitrice del contest E’ Zibaldo. La rassegna, ideata da Giordano Sangiorgi, porterà sul palco, dalle 20.30, il live del Trio italiano, guidato da Gaetano Barbarito e composto da Paolo Giovannini alla chitarra e Raffaele Montanari al basso. In occasione della kermesse, quest’anno dedicata come sempre al compianto sindaco di Faenza Enrico De Giovanni, la band porterà sul palco brani inediti, insieme all’ormai ’quarto uomo’ del Trio, il batterista Daniele Cicognani. L’ingresso è a offerta libera e verranno raccolta fondi a favore degli alluvionati.