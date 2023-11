Un festival a tutto sax

Il SaxArt Festival – in programma fra Faenza e Russi da oggi al 4 febbraio 2024 – propone la sua XXIII edizione con concerti dedicati al saxofono. Gli eventi musicali, saranno un’opportunità per raccogliere fondi a favore del territorio, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della citata Associazione Padre Giulio Odv. Il SaxArt Festival inizia come detto oggi col concerto “Rimas, Il tesoro Iberico”, in programma alle ore 18 al Ridotto del Teatro Masini di Faenza (ingresso 5 euro). Suonerà il sax soprano Caroline Halleck (USA) insieme al coro Gruppo Vocale Viriditas, diretto da Francesca Paola Geretto. In questo progetto musicale per sassofono e coro, le “Rime” del poeta spagnolo Gustavo Adolfo Bècquer, la musica del compositore Guillermo Lago ed il sassofono di Caroline Halleck si abbracciano in una sublime e suggestiva danza con la purezza della voce umana.

Il secondo concerto, intitolato “Sax & Sounds. Viaggio tra le varietà sonore”, si terrà sempre al Ridotto del Teatro Masini alle ore 18 di domenica 3 dicembre (5 euro). Ad esibirsi sarà il Quartetto di Sassofoni della Banda Musicale della Polizia di Stato, poi “Portraits”il 10 dicembre al Teatro di Russi (ore 18; offerta libera) con il Quartetto Saxofollia per finire con “La musica per il territorio” (4 febbraio; 10 euro al Mic di Faenza) dove si esibirà Marco Albonetti insieme ai Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana. Info: 3485694832.