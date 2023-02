Un festival dedicato al Nordamerica ’Noam’ dà spazio ai film indipendenti

Si dice che le sponde della chiusa sul lago Gatún siano il luogo in cui la percezione di sé si perde fino a non accorgersi più se si è affacciati sull’America atlantica o su quella pacifica: tutto ciò di cui ci si rende conto è che puntando lo sguardo in direzione nordovest è possibile intravedere quei rilievi che risaliranno tutto il continente fino all’Alaska. Una catena montuosa che è anche una successione cinematografica dove incamminandosi verso nord è possibile attraversare le foreste in cui è stato girato il recentissimo e folgorante ‘Clara Sola’, il vulcano guatemalteco del già classico ‘Ixcanul’, fino agli altipiani del Messico e a quel continente intero che si srotola fra Los Angeles e Miami, un gigante la cui voce è per molti aspetti ancora un sussurro.

Il Noam Faenza Film Festival si presenta come il primo festival cinematografico dedicato al Nord America – da qui la scelta del nome – e al suo cinema indipendente, quello che raccoglie applausi al Toronto International Film Festival, al Sundance, al Tribeca, ma che fatica a farsi largo nella programmazione delle sale italiane. In un periodo storico complicato per il cinema nelle sale, i festival che si propongono quale un faro acceso a illuminare una porzione della cinematografia mondiale appaiono in pieno vigore: è il caso del Far East Film Festival di Udine, dell’Asian Film Festival di Roma, o del milanese Fescaaal, festival del cinema africano, dell’Asia e dell’America latina.

Una galassia in cui il Noam conta di inserirsi dando voce soprattutto alle produzioni che nascono "nelle periferie del più grande impero cinematografico mondiale, come il Canada e il Messico, ma eventualmente anche a Cuba o ad Haiti", spiega il patron Andrea Valmori, al timone dell’associazione Filmeeting che ha curato il festival. La prima edizione del Noam è in programma dal primo al 5 marzo: otto i film in concorso, provenienti da Stati Uniti, Messico e Canada, in gran parte prime nazionali, proposte ovviamente in lingua originale inglese o spagnola.

Le prime due giornate avranno come sede il Cinema Europa, mentre dal venerdì alla domenica ci si sposterà al Cinema Sarti. Collaboratore dell’edizione anche il Cineclub Raggioverde: "questo festival", rivendica il vicepresidente Gian Marco Magnani, "va appunto a riempire un vuoto nel panorama delle rassegne italiane dedicate alle cinematografie extraeuropee, ma rappresenta anche il coronamento di una vocazione tutta faentina per il cinema, che qui trova voce attraverso tre sale d’essai, due rassegne estive e un multisala".

Nel corso del prossimo mese verranno svelati i dettagli ancora da definire riguardo alla prima edizione: la natura del premio assegnato al miglior film – che ufficialmente si chiamerà Premio Città di Faenza, sarà prevalentemente in ceramica, ma che ancora non ha una sua fisionomia – e il sistema di voto, grazie al quale il pubblico in sala potrà esprimere le proprie preferenze (per il Miglior film e, limitatamente al pubblico under30, per il Premio Giovani), molto probabilmente on line. Si potrà acquistare un biglietto singolo oppure un accredito, che spalancherà le porte a tutti gli eventi del festival, compresi quelli gli after party in programma nelle serate di venerdì e sabato.

Filippo Donati