Un Fiat Doblò per l’Auser, è la nuova iniziativa di ‘Progetti del Cuore’

Si è tenuta lunedì 20 febbraio, in corso Garibaldi 2 a Faenza, la cerimonia d’inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per persone diversamente abili a disposizione dell’Auser per il territorio della Romagna Faentina. Da anni l’associazione fornisce assistenza in termini di accompagnamento e sostegno ai pazienti con difficoltà deambulatorie e alle loro famiglie. Si tratta di servizi di trasporto per persone che necessitano di accompagnamento protetto presso o in strutture sanitarie di ricovero e cura, oppure da e verso il domicilio o da e verso strutture di riabilitazione.

Questa iniziativa, in particolare, è di ‘Progetti del Cuore’ che taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento.

Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa ‘speciale’ missione per la collettività.