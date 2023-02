Un filo rosso con le scuole della Normandia

Grazie ai fondi della comunità Europea, quest’anno la scuola Europa è riuscita a creare una collaborazione con un consorzio di cinque scuole della Normandia per affrontare, in lingua inglese, il tema della sostenibilità ambientale. Lo scambio è iniziato con l’arrivo di una delegazione di 12 professori e dirigenti delle scuole francesi, venuti in Italia per visitare il nostro comune e la nostra scuola, ma soprattutto per scoprire i nostri progetti relativi all’ambiente.

Durante la visita, i docenti francesi hanno visitato la città guidati da un gruppo di studenti liceali della sezione ESABAC del liceo linguistico e sono stati accolti in comune dalle autorità. All’interno della scuola secondaria hanno partecipato al progetto “Puliamo il mondo” (progetto di sensibilizzazione alla raccolta e differenziazione dei rifiuti) al Parco del Tondo, in collaborazione con Legambiente. Hanno inoltre assistito in classe a lezioni sul tema sostenibilità e hanno sperimentato un laboratorio di cooperative learning sull’impronta ecologica coinvolgendo direttamente i docenti francesi. Protagonisti dell’accoglienza nella scuola secondaria sono stati un gruppo di 12 alunni delle classi terze dell’istituto che, in qualità di tutor, hanno esposto, in inglese, i progetti scolastici ambientali svolti in questi mesi, attraverso cartelloni, powerpoint e altri materiali. Durante il week-end, la delegazione francese ha potuto scoprire altre bellezze del territorio partecipando ad una visita guidata ai monumenti di Ravenna offerta dall’associazione culturale “Amici di Chartres”.

Prossima tappa dello scambio sarà a fine novembre quando i professori italiani raggiungeranno la Francia e gli istituti normanni per conoscere i loro programmi e attività sul tema comune. Il progetto continuerà nei mesi di marzo e maggio, con lo scambio, non più tra docenti, ma tra una ventina di alunni scelti tra le scuole primarie Don Milani e Gulli, la scuola secondaria Europa e il liceo Torricelli. L’augurio di tutti i partecipanti è che questa collaborazione, nata grazie al sostegno economico della comunità europea, aiuti alunni e docenti nel loro percorso scolastico ed educhi alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

Margherita Floris e Dimaco Bandini, classe 3E

Scuola secondaria Europa Faenza