Un fondo per le imprese colpite dall’alluvione. Ecco come accedervi La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione un fondo gestito da Artigiancredito per sostenere le imprese colpite dall'alluvione di maggio 2023. Contributo fino al 6,5% TAEG, mutuo fino a 50mila euro. Confartigianato per informazioni.