Un forno per la ceramica grazie alle donazioni

Taglio del nastro ieri pomeriggio nel laboratorio Piano B Pausa Arte di via Bassa del Pignataro, nel Borgo San Rocco, dove è stato installato un forno per cuocere la ceramica. Il forno è stato acquistato grazie alle donazioni di commercianti e vicini del Borgo e sarà a disposizione della comunità. Laura Pagliai, artista e fondatrice dello spazio Piano B, racconta: "È un sogno che si avvera, lavoro la ceramica da vent’anni e ho sempre portato i miei pezzi a cuocere a Bagnacavallo perché qui in zona non ci sono forni a uso pubblico. Trasportare i manufatti non è semplice, si rischia sempre di romperli e perdere tutto il lavoro fatto. Ho aperto Piano B l’anno scorso con il desiderio di condividere la mia passione, organizzo corsi aperti a tutti per imparare a modellare l’argilla. L’idea del forno è nata da Rosella Mengozzi, maestra di cucina e promotrice del gruppo ‘Vicini vicini’, che ha organizzato una campagna sul sito Gofundme.com a cui hanno aderito in tanti con entusiasmo. Abbiamo ricevuto supporto anche dalla consigliera comunale Chiara Francesconi. Io neanche ci volevo credere e invece in due mesi siamo riuscite a raggiungere la somma necessaria per l’acquisto. Tutto è stato possibile grazie a chi crede nel valore del vicinato e nella forza della collaborazione. Proprio per questo il forno sarà a disposizione anche di scuole, altri artisti e chiunque lo voglia. Chiederò solo di contribuire con la spesa per l’energia elettrica necessaria alla cottura, della durata di circa 8 ore".

Per animare ulteriormente il quartiere e per renderlo più attrattivo Laura Pagliai, Rosella Mengozzi e Chiara Francesconi hanno ideato anche il progetto ’Arte in vetrina’: da sabato prossimo le vetrine delle attività del Borgo San Rocco si trasformeranno in una galleria d’arte a cielo aperto con l’esposizione di opere di artisti contemporanei che cambieranno ogni mese. "In questo modo diamo spazio alla passione per l’arte, visibilità agli artisti ed è anche un bel motivo per i ravennati per passeggiare tra le vie e riscoprire i piccoli negozi che faticano a rimanere aperti. Questo è un quartiere stupendo, un gioiello della città che va preservato. Saranno allestite anche due vetrine sfitte, per l’occasione ci siamo adoperati nella pulizia e nel mantenere in ordine anche questi luoghi in disuso". Sabato alle 17 sì terrà una passeggiata tra le vetrine del progetto e saranno presenti alcuni artisti per parlare delle proprie opere.

Valeria Bellante