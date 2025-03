Un gazebo contro la violenza di genere

La Polizia di Stato celebra anche in provincia la Festa delle donne nell’ambito delle iniziative promosse dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della Pubblica sicurezza relative alla campagna ‘…questo NON è AMORE’, che ha l’obiettivo di superare i pregiudizi per diffondere una cultura di genere che aiuti le vittime di violenza anche attraverso gli strumenti dell’informazione, dell’educazione e dell’ascolto, portando a un cambiamento culturale su di un tema che rappresenta un indice fondamentale di civiltà di una società.

Questa mattina, nella piazza del mercato cittadino, gli uomini della questura di Ravenna allestiranno un gazebo per sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere e di garantire il sostegno a eventuali vittime, fornendo una corretta informazione in materia. Un’analoga iniziativa sarà organizzata dal Commissariato di Polizia di Faenza al centro commerciale la Filanda.

La Polizia di Stato rivolge la massima attenzione alla tutela delle donne, aiutandole a sentirsi meno sole e proteggendole da violenze e sopraffazioni, a volte nascoste e vissute in solitudine, #essercisempre è per la Polizia un impegno costante.