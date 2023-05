Un genitore: "Troppo pochi i cre per i bambini affetti da autismo"

A poco più di un mese dalla fine delle scuole sono forti le preoccupazioni delle famiglie dei bambini con disturbi del neurosviluppo in merito alla possibilità di affidare i loro figli a dei centri estivi per una porzione adeguata del periodo delle vacanze. A segnalare la difficoltà è il genitore di un minore affetto da autismo, residente a Castel Bolognese: "Ci è stato spiegato che il centro estivo dedicato a ragazzi come mio figlio, quello organizzato nelle campagne di Faenza da una realtà specializzata potrà accoglierlo solo per alcune settimane". Una delusione per la famiglia, che aveva giudicato l’esperienza fatta lì la scorsa estate "eccezionale", spiega il genitore. "In un ambiente confortevole, insieme ad altri ragazzi che fanno fronte alla stessa difficoltà, mio figlio e gli altri iscritti avevano trascorso settimane straordinarie, sotto tutti i punti di vista".

Peccato però che, in base a quanto gli è stato riferito, quel centro estivo potrà occupare solo una parte dell’estate di quei ragazzi. "Non pretendiamo che i centri estivi siano a nostra disposizione per tutte le nove o dieci settimane estive: come genitore non avrei difficoltà a stare accanto a mio figlio nel mese di agosto. Ma per il resto dell’estate un centro estivo sarebbe fondamentale". Nei normali cre è tendenzialmente la famiglia a dover pagare un educatore che possa seguire personalmente un minore affetto da autismo o da condizioni simili: "e un educatore costa 25 euro all’ora, il che si traduce in una spesa, anche limitandosi a quattro ore giornaliere, di 500 euro a settimana. Chiunque può capire quanto questo significhi, anche in una famiglia come la mia dove entrambi i genitori lavorano".

La possibilità di rinunciare a una educatore dedicato è fuori discussione: "Senza quella figura ad affiancare un minore affetto da autismo i centri estivi non accetterebbero l’iscrizione. E oltretutto per molti di quei ragazzi la vita in un cre senza un educatore al fianco sarebbe complicatissima".

Un ragazzo che convive con l’autismo, o con altre patologie legate alla comunicazione con gli altri e all’apprendimento, "Non può semplicemente essere affidato ai nonni per tutta la giornata come avviene per molti bambini. Per lui o lei è più difficile prendere parte ad attività che per altri sono normali. I nonni spesso non hanno le competenze per interagire adeguatamente con un nipote autistico. Per questo ha bisogno al suo fianco di un educatore specializzato. Altrimenti corre un rischio, e cioè quello di perdere, in appena poche settimane, gran parte dei progressi fatti durante l’anno scolastico".

f.d.