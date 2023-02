Un gesto da onorare A volte non serve essere eroi

Era il 23 dicembre 2022, il giorno prima dell’inizio delle vacanze natalizie e, durante una noiosissima lezione di scienze, Marco, Noah e Alice, della classe 2C della scuola media Gherardi di Lugo, piuttosto che stare attenti, guardavano fuori dalla finestra; all’improvviso videro dei ragazzi che armeggiavano con una borsa da donna.

Noah, uno degli alunni, preso dalla sua coscienza civica, nonché dalla voglia di interrompere la lezione sulle cellule, saltò sulla sedia urlando: "Prof! Ci sono dei tizi che stanno rubando da una borsa soldi e documenti!".

Visto che ormai la lezione era stata interrotta (obiettivo raggiunto), la professoressa si affacciò alla finestra e avvisò un collega che si stava avviando verso la sua auto.

I tre alunni gli spiegarono l’accaduto e lui portò la borsa in segreteria, affinché fosse trovato il proprietario.

Dopo un mese, passate le vacanze di Natale, quando tutti si erano dimenticati dello strano episodio, la proprietaria della borsa sorprese la classe.

"Era la borsa che avevo comprato con i miei primi guadagni".

Questa frase è quella che ha più colpito i ragazzi della classe 2C, ma ancora di più, il bellissimo gesto da parte della proprietaria: un attestato di bravi cittadini con, dietro, una bellissima dedica.

La gentilezza della ragazza ha lasciato un segno nel cuore di tutta la classe, ed in particolare di Marco, Noah e Alice insegnando che a volte per fare del bene non è necessario essere eroi, ma bravi cittadini.

Noah Valgimigli, Marco Sabatini, Alice Di Girolamo

e Lucia Cavessi

Scuola media ‘Gherardi’

di Lugo

Prof.ssa Barbara Tampieri