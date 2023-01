"Un gestore per il Palazzo del Podestà"

Il 2022 appena concluso è stato forse l’anno di lavoro più intenso per gli uffici comunali, impegnati a condurre in porto i finanziamenti in arrivo dal Pnrr. Ne abbiamo parlato col primo cittadino Massimo Isola, tracciando un bilancio dei 12 mesi passati nell’ottica del futuro della città.

Sindaco, quando si raccoglieranno i primi risultati del Pnrr?

"I cantieri che partiranno per primi saranno quelli legati al Palazzo delle Esposizioni, al Teatro Masini, alla cittadella dello sport della Graziola e al campo cross dei Monti Coralli. Per la macchina amministrativa sono stati mesi intensi, ma anche per la Soprintendenza. I via libera che abbiamo dovuto ottenere erano molti: ci siamo riusciti nei tempi previsti".

La città cambierà a breve anche sul fronte dell’onomastica urbana, non è così?

"La richiesta per avere più strade e piazze intitolate a faentine e italiane illustri è stata fortissima. Confermo il nostro impegno in questo senso. L’espansione della città come sapete si è fermata: non ci sono molte nuove strade cui dare un nome. Ma esistono altre soluzioni, ad esempio i tanti larghi che oggi non hanno un nome e che ne avranno uno. Non anticipo nulla, toccherà alla commissione onomastica o a gruppi di cittadini avanzare delle proposte: quello della presenza femminile sarà il faro che terremo nel prendere le scelte".

Non è l’unica iniziativa destinata a fare rumore sul fronte dell’inclusione, non è così?

"Procederemo alla consegna della cittadinanza onoraria agli studenti stranieri che frequentano le scuole faentine, è tutto vero. Lo faremo nel corso di un evento pubblico che vedrà protagonisti centinaia di ragazzi, persone di serie A e non di serie B, che purtroppo non possono ottenere la cittadinanza italiana per via di leggi figlie di un’altra epoca. Su questo punto dobbiamo essere chiari: l’Italia a livello demografico rischia il baratro. A Palazzuolo sul Senio i bambini frequentano già una multiclasse e Casola Valsenio potrebbe essere la prossima".

Succederà anche a Faenza?

"A breve lo stesso ragionamento si imporrà pure per le scuole delle nostre frazioni, anche in quelle maggiori come Granarolo e Reda. Senza bambini o con solo una manciata di iscritti una scuola mi dite come fa a rimanere aperta? E non è il solo problema: senza una riforma della cittadinanza, anche i figli di italiani in futuro dovranno rinunciare alle gite d’istruzione all’estero, perché nella loro classe non ci saranno abbastanza studenti con la cittadinanza di un paese europeo. Qui o si cambia o è il disastro, per tutti. Quello dello ius soli, o della ius culturae, è un tema che va affrontato, senza ideologie".

Sul fronte della cultura chi è uscito più malconcio dalla pandemia è il mondo dei cinema: alcuni Comuni vicini, come quello di Lugo, hanno visto calare il sipario sull’ultima sala. A Faenza i tre cinema storici fra centro e Borgo riuscirà a resistere?

"Per il settore pubblico è tempo di domandarsi se l’intervento deciso una decina d’anni fa per il cinema Sarti sia ancora sufficiente. Bastò per superare quella crisi delle sale; questa richiederà forse una strategia in più. La situazione è monitorata: la possibilità per i cittadini di avere in centro storico le sale storicamente dedicate al grande cinema d’autore è un qualcosa di fondamentale".

Il Palazzo del Podestà avrà un proprio gestore?

"Sì, orientativamente a partire da settembre. Immaginiamo una gestione analoga a quella del Teatro Masini, in cui per un certo numero di giornate o serate all’anno il Comune possa organizzare proprie iniziative, legate ad esempio ad Argillà o alla Strada europea della Ceramica, come avvenuto qualche mese fa. È uno spazio che non possono gestire gli uffici comunali".

Fra circa due mesi tutta la città passerà alla differenziata porta a porta. Cosa devono aspettarsi i cittadini?

"Non voglio pensare che assisteremo a un boom degli abbandoni di rifiuti: non siamo diventati una repubblica di barbari. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto diversi incontri con la cittadinanza: ammetto di essere stupito dal fatto che ci fossero cittadini fondamentalmente all’oscuro dei cambiamenti che sono alle porte, nonostante le lettere inviate e le campagne informative. Sulla comunicazione dovremo mettere in campo qualche strategia supplementare".

Ha già preso una decisione in merito alle primarie del Pd?

"Sì: voterò per Stefano Bonaccini. È la persona giusta per far tornare protagonista la nostra idea di futuro".

Filippo Donati