Un giardino per chi combattè nella guerra civile in Spagna

Domattina, alle 10.30, il Comune di Ravenna, l’Anpi provinciale di Ravenna, l’Associazione Spinaroni, l’Aicvas (Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna) inaugureranno una targa commemorativa nell’area verde tra via Rocca Brancaleone e via Gastone di Foix che si chiamerà ’Giardino combattenti ravennati volontari per la Repubblica di Spagna. Brigate internazionali 1936/1939’. Alla cerimonia parteciperanno il presidente del Consiglio comunale Massimo Cameliani, Bruna Tabarri (proponente dell’intitolazione), Renzo Savini presidente provinciale Anpi Ravenna, Ivano Artioli presidente associazione Spinaroni e Marco Puppini, vice presidente nazionale Aicvas. Saranno presenti anche Angelino Argelli, figlio di Eugenio e Oreste Orioli figlio di Attilio, due dei volontari ravennati che combatterono in Spagna.