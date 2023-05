‘Un gioco per tutti’ in piazza del Popolo

Venerdì 12 maggio dalle 9 piazza del Popolo a Faenza farà da palco all’evento di premiazione del concorso ‘Un gioco per tutti’, organizzato dall’associazione Insieme a Te, che promuove l’inclusione e l’integrazione delle persone con disabilità attraverso la creazione di giochi inclusivi ideati dai bambini. Centoquattro classi delle primarie di Faenza e dell’Unione della Romagna Faentina, per oltre 2000 bambini, hanno partecipato al concorso, presentando un elaborato per classe. Alla scuola dell’elaborato vincitore sarà assegnato il ‘premio Camillo’, che consiste in un contributo in denaro destinato ad attività di plesso o all’acquisto di materiali per la disabilità. In piazza la forlivese Compagnia della Via coinvolgerà i bambini in un’esibizione nella lingua dei segni.