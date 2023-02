Un giorno a scuola con la polizia postale

La parola “polizia” fa pensare a poliziotti che arrestano e indagano nella vita reale, ma non solo, lo fanno anche sul web, spesso a nostra insaputa. E’ quello che abbiamo capito dall’incontro con la polizia postale il 26 gennaio all’Istituto ’Manara Valgimigli’ di Mezzano. Antonio e Stefania hanno insistito sul fatto che “Internet non dimentica” e che il web è come un foglio, dove ci si può scrivere ciò che si vuole, ma mentre il foglio può essere buttato, il web rimane lì per sempre insieme a ciò che hai pubblicato.

Con la pandemia l’uso di internet è aumentato ma con questo sono aumentati anche tutti i rischi ad esso legati. Sono infatti cresciuti i casi di cyberbullismo e con essi i suicidi delle vittime; il body shaming, la discriminazione per l’aspetto fisico di una persona, oppure il flaming, ovvero la cattiva abitudine di mettere zizzania nelle chat per indurre il litigio, ma ancora i troll, gli haters, le molestie sessuali.

A danneggiarci è anche il tempo che trascorriamo on line: il 79% dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni trascorre più di 4 ore al giorno sui social, pari a due mesi interi in un anno. Il 40% perde varie ore di sonno. A causa di questa ossessione verso la tecnologia si sono sviluppate delle vere e proprie fobie come la nomofobia, la paura di non avere con sé il proprio telefono e non poterlo controllare e la fomo (fear of missing out), la paura di essere esclusi dai contesti social. Oltre a queste sono aumentati il vamping, la dipendenza che induce le persone a rimanere incollati allo schermo e gli hikikomori (che in giapponese significa "stare in disparte"), ragazzi che decidono di ritirarsi dalla vita sociale, rinchiudendosi nella propria stanza, evitando contatti con l’esterno.

A causa del vamping si è enormemente sviluppata la capacità di profilazione delle piattaforme che, riuscendo a scoprire tutti i nostri gusti, ci mostrano solo ciò che ci piace, riducendo la nostra curiosità e conoscenza del mondo.

Ci hanno spiegato che la maggior parte delle app sono gratis perché guadagnano di più con i dati personali della gente che con i suoi soldi. Poi ci hanno illustrato alcuni comportamenti giusti da mantenere sui social; per esempio quando una persona ci dà il consenso di fare una foto non è detto che ci dia il consenso di pubblicarla sui nostri canali, quindi è importante tutelare sempre la privacy degli altri. Un esempio negativo invece è quello di alcuni ragazzi di Modena che hanno insultato e lanciato un cestino in faccia alla docente e ripreso e condiviso la scena.

La professoressa ha denunciato tutti e tre e quello che ci ha rimesso di più è stato proprio colui che ha filmato e postato l’accaduto. Infine ci hanno fatto vedere un video che spiega uno dei crimini più comuni sul web: l’adescamento.

Una o più persone, se si tratta di criminalità organizzata, creano account falsi di adolescenti e adescano più utenti contemporaneamente. Una volta ottenuta la loro fiducia, chiedono di scambiare foto intime per poi iniziare a ricattarli chiedendo soldi o incontri reali. Questo ci fa capire che non bisogna mai fidarsi degli sconosciuti online e soprattutto, come ci invita a fare la polizia postale, a non restare mai da soli di fronte a tutti questi pericoli e chiedere aiuto ai genitori e agli adulti di cui ci possiamo fidare.

Ilaria Chietti e Anna Lucia Ciceroni, classe 3^C

Scuola media ’Valgimigli’

di Mezzano

Professoressa Laura Picci