Un giorno dedicato ai videoclip: "Suoni e visioni dialogano tra loro"

"L’idea di organizzare una giornata dedicata ai video musicali è nata dalla volontà di creare un’esperienza dal vivo in cui confrontarsi attivamente e riflettere sul rapporto tra suoni e visioni da più punti di vista. Ho voluto rendere il programma dinamico, coinvolgendo anche altri personaggi del settore audiovisivo e musicale, creando così un’opportunità di scambio e condivisione". Sono le parole della regista e produttrice indipendente, Elisa Villa, organizzatrice - in collaborazione con il Circolo Arci di Passogatto e con il patrocinio del Comune di Lugo e della Regione – di ‘Visioni Sonore: La giornata del video musicale’, evento dedicato al rapporto tra musica e immagini, in programma oggi a Passogatto di Lugo, al civico 10 di via Passogatto.

Il programma prevede momenti di formazione e confronto che accompagneranno il pubblico in una riflessione sul potere dell’audiovisivo, sulla percezione multisensoriale e sul ruolo che suono e immagine hanno nella costruzione di emozioni, significati e immaginari condivisi. La giornata alle 14.30 si aprirà con i saluti di Gianmarco Rossato, assessore alla Cultura del Comune di Lugo, e con la presentazione da parte di Ciro Monducci della location di Passogatto, che negli ultimi 40 anni ha ospitato oltre 1000 eventi musicali, rappresentando un punto di riferimento culturale e aggregativo per il territorio. A seguire, si entra nel vivo della giornata con una masterclass a cura di Elisa Villa, che approfondirà l’importanza del montaggio nel dare forma alla narrazione e nel suscitare determinate emozioni all’interno dei video musicali. Il pomeriggio proseguirà con due talk di approfondimento per riflettere sul tema da due diverse prospettive. Nel primo, ‘Comunicare con suoni e visioni’, il fotografo Mirco Villa e il cantautore Matteo Bartolotti si confronteranno sul modo in cui immagini e musica sono in grado di trasmettere significati e sensazioni.

Il secondo, ‘La musica nel cinema, nella radio e nella televisione’, vedrà Elisa Villa e il giornalista nonché autore radiofonico Valerio Iazzi, riflettere su come le scelte sonore e visive influenzino la percezione del pubblico in diversi mezzi di comunicazione. ‘La giornata del video musicale’ si concluderà con la presentazione in anteprima del libro di Villa, che esplora le potenzialità espressive del videoclip e la relazione tra suono e immagine. In serata, apericena (333-2513259) su prenotazione, durante il quale sarà proiettata una selezione di video musicali, e musica dal vivo con Afterglow, duo acustico con Nicoletta Bassetti al violino e Andrea De Marco alla chitarra. Pensato come evento formativo e culturale, ‘Visioni Sonore’ è aperto a tutti: professionisti del settore, studenti, appassionati e cittadini curiosi di scoprire nuove prospettive sull’arte visiva, la musica e la comunicazione. "Penso che conoscere meglio le dinamiche alla base della comunicazione attraverso suoni e immagini – osserva Elisa – possa portare a una maggiore consapevolezza non solo nella visione di opere audiovisive, ma anche nel modo in cui si percepisce il mondo intorno a sé".

Luigi Scardovi