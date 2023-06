Un gol per la Romagna", campo aperto in Lombardia per sostenere la Bassa Romagna"

In campo in Lombardia per la Romagna. Nei giorni scorsi a Opera, nel Milanese, si è tenuto ’Un gol per la Romagna’, partita di calcio tra Nazionale italiana comici e Pro Sesto Women, squadra professionale nella serie C femminile. Tutto il ricavato sarà devoluto all’Unione della Bassa Romagna per i danni alluvionali. Tra i comici Claudio Batta, Leonardo Manera, Simone Barbato e Stefano Chiodaroli. Presente anche il sindaco di Massa e vicepresidente dell’Unione Daniele Bassi, in campo con i comici.