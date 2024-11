Un graffito per celebrare la musica nei quarant’anni del negozio Flexi

Dopo eventi, feste, gadget, compilation in vinile e varie iniziative, come la realizzazione di un libro fotografico celebrativo in copie limitate, per celebrare i quarant’anni del negozio di dischi lughese Flexi ora è la volta della street art con un graffito realizzato con il supporto dell’Amministrazione comunale, in via Macello Vecchio nel contesto di un’area degradata interessata da un progetto, già avviato, di rigenerazione urbana.

"Negli ultimi mesi – racconta Lorenzo Guerra (nella foto con il figlio Simone), proprietario e fondatore del negozio che aprì nel 1984 – abbiamo organizzato feste, mostre, stampato libri fotografici, dischi in vinile per l’etichetta, street party, talk e piccoli eventi in giro per celebrare i quarant’anni. Restava però un tema da affrontare: da quando un supermercato posto di fronte a Flexi ha chiuso i battenti il parcheggio annesso era sempre più fatiscente. Così abbiamo pensato di realizzare un graffito. Sembrava solo un’idea, ma in breve si è concretizzata grazie anche all’associazione 12 Pollici Social Club e al Comune di Lugo che stava già proponendo una riqualificazione della zona". Così, come già accade anche in altre città, anche i lughesi ora hanno il loro muro da ammirare: "Tante persone – continua Guerra – passano in direzione del centro o delle scuole della zona e si fermano. Guardano, osservano e apprezzano. E questo ci rende davvero orgogliosi".

Una riqualificazione tangibile, un graffito che vuole celebrare la musica e il messaggio culturale che più è radicato nella mission di Flexi. Estendibile però a qualsiasi forma d’arte. Un omaggio al vinile, alla figura del dj, alla black music, all’hip-hop e all’house music, con riferimenti espliciti ai graffiti di New York anni ‘70-‘80. A realizzare l’opera sono stati tre artisti del collettivo The Graffiti Bench Bologna, che vantano diverse collaborazioni di questo genere mirate alla riqualificazione urbana.

E le iniziative, da Flexi in via Macello Vecchio a Lugo, non si fermano. Domenica dalle 15 alle 22 è in programma ‘The Breaks’, evento dedicato alla musica hip-hop, con un talk d’eccezione con U.net (agenzia X), Moder (Cisim), Nersone (DJ set) e Luca Mich (Better Go Soul) con Cisim, Vintage per un giorno e con il patrocinio del Comune di Lugo.