Un grande evento in ricordo di Szpilman

‘La musica miracolosa’ è il concerto – praticamente già sold out – in memoria delle vittime dell’Olocausto che Emilia-Romagna Concerti ha organizzato per lunedì, alle 21, alla sala Corelli dell’Alighieri. Si tratta del terzo appuntamento del cartellone ‘Capire la musica 2022-23’, ma anche della sesta edizione di questo tributo commemorativo fra i più importanti dal punto di vista storico e umano, per ricordare tutti quegli uomini e quelle donne macinati dalle barbarie naziste del XX secolo.

Lo spettacolo racconta la storia del pianista polacco Wladyslaw Szpilman, sopravvissuto all’orrore nazista anche grazie al suo amore per la musica. Dei 450mila ebrei polacchi rinchiusi nel ghetto di Varsavia dai tedeschi, solo 20mila sopravvissero. Tra questi il giovane pianista soprannominato ‘Wladek’. È stato anche grazie al regista Roman Polanski e al suo film ‘Il pianista’, se oggi la figura di Szpilman, scomparso nel luglio del 2000, ha mantenuto la propria visibilità. La grande novità dell’edizione 2023 è la ‘contaminazione’ proposta dagli artisti dell’associazione ravennate ‘Dis-ordine della Malta e di tutti i colori’ che, in contemporanea al concerto, saranno presenti sullo stesso palco, per la realizzazione – a ritmo di musica – di un mosaico a tema.

Il concerto avrà come interpreti il pianista Francesco Nicolosi, allievo del grande Vincenzo Vitale, e la voce recitante di Stefano Valanzuolo, musicologo e giornalista di riferimento a Radio Tre, che presenteranno brani di Chopin, Liszt-Wagner, Debussy, Rachmaninov e dello stesso Szpilman.

"Quest’anno – ha spiegato con soddisfazione Silvana Lugaresi, presidente della Cooperativa Emilia-Romagna Concerti – abbiamo superato i livelli di pubblico precedenti al Covid, e stiamo raggiungendo un numero di presenze mai realizzato prima". Il direttore artistico Paolo Olmi ha aggiunto: "Emilia-Romagna Concerti, fin dalla sua nascita, ha sempre avuto lo scopo di allargare la base di pubblico e di favorire una fruizione della musica più consapevole. Per questo motivo è molto stimolante legare il concerto ad un evento storico come l’Olocausto, e di coniugarlo con la proposta dell’associazione ‘Dis-ordine’ del presidente Marcello Landi, legata alle arti figurative e al mosaico".

All’evento saranno presenti anche gli studenti del liceo classico ‘Alighieri’ di Ravenna che, in apertura, esporranno un documento per sensibilizzare il pubblico alla serata commemorativa in onore delle vittime della Shoah. Il costo dei biglietti eventualmente rimasti invenduti (info allo 0544-249244) è di 10 euro per l’intero; 7 euro per il ridotto under 26, over 65 e soci Coop; 5 euro i giovani.

Roberto Romin