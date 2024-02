Un grazie alla professionalità dei dipendenti Azimut

Oggi, davanti alla professionalità ed al garbo dell’operatrice di Azimut che ci ha consegnato l’urna del mio babbo, mi sono commossa.

La professionalità di questi dipendenti ha reso a me ed alla mia famiglia molto più lieve un momento difficile.

Vorrei con questa lettera, sul Resto del Carlino, ringraziarli tutti pubblicamente. Niente è mai scontato.

Chiara Cavassini

Via Cura, brutto biglietto

da visita per i turisti

Abito in Via Cura che, a causa della ormai conclamata pericolosità nel percorrere le mura storiche da piazza della Resistenza avViale Baracca, rappresenta il percorso alternativo per i turisti che dai parcheggi dei pullman vogliono raggiungere il centro città.

Spesso mi vengono chieste indicazioni per i siti da visitare e qualche volta mi è stato chiesto se le condizioni delle strade della nostra città, adiacenti al centro, fossero messe tutte così male: buchi, rattoppi, marciapiedi non percorribili, ecc.

La settimana scorsa un uomo in bicicletta è caduto all’altezza del varco con i dissuasori divelti e fuori sede. Credo che lo stato delle mura e di questa strada siano davvero un pessimo biglietto da visita per chi entra nella nostra città. Spero che presto si faccia qualcosa per porre rimedio a questa situazione.

Antonio Manzelli