Un grazie non basta "Il grande gesto degli agricoltori Indennizzi per loro"

Un grazie da solo ormai non può più bastare. È questa in sintesi la posizione condivisa dal sindaco di Fusignano, Nicola Pasi, e dai responsabili della Cooperativa Agricola Braccianti locale in merito all’allagamento della zona conosciuta come ‘i prati del Palazzone’, nella quale si è accumulata l’acqua delle rotte del Senio e del Santerno a protezione degli abitati di Fusignano e Alfonsine e in parte di Lugo. "La Cab e gli altri agricoltori proprietari di terreni in quell’area erano consapevoli che dovevano allagarsi – spiega Pasi che giovedì scorso ha effettuato un sopralluogo facendosi accompagnare nelle zone ancora inaccessibili a bordo di un trattore –. Ora sanno che tutta l’acqua deve scolare dal Destra Reno e che la priorità va all’abitato di Conselice. Poi seguirà il resto. Nei giorni scorsi, prima del mio sopralluogo, il livello dell’acqua era più alto di quasi mezzo metro. I segni sono ancora evidenti sui tronchi degli alberi, sui pali e sui muri delle poche case presenti in quella zona. Anche le carraie rialzate, oggi transitabili col trattore, qualche giorno fa erano completamente inaccessibili. Ciò significa che gradualmente l’acqua sta defluendo". Quelle terre, che comprendono le zone del Sacchezzo, Ballirana e Dane, al confine fra i territori di Fusignano e Alfonsine, sono note anche come ‘valli di Fusignano’ in ricordo della valle che nell’800, prima della bonifica, sorgeva più o meno nella stessa posizione.

I ‘prati del Palazzone’ inseriti nella Ballirana, e delimitati dagli argini del canale Arginello, del canal Vela e del canale dei Mulini sono più bassi rispetto alle terre che li circondano. È lì che, giorni fa, ha rotto l’Arginello. "Gran parte del terreno è a seminativo – continua Pasi –. Il danno economico subìto è importante, aumentato anche dalla presenza di impianti di frutteti e vigneti recenti che probabilmente sono stati danneggiati dalle acque. Non è la prima volta che quell’area si allaga". "Per questo – continua il primo cittadino di Fusignano – credo che ormai i tempi affinchè a quel territorio venga data una funzione idraulica ben precisa siano ormai maturi. Non si può pensare soltanto di esprimere gratitudine e basta. Va costruita una modalità che preveda un indennizzo. Credo che questo passo debba far parte della strategia del futuro". Pasi è tornato nelle terre allagate anche ieri, in compagnia del figlio. "Questa volta e da qui in avanti non si può chiudere la vicenda con un “grazie, alla prossima”. I braccianti e i proprietari di quelle terre pensano che sia stato giusto sacrificarle per proteggere i comuni attorno ma sono consapevoli e preoccupati dei tanti danni subìti. Per questo – sottolinea – le amministrazioni di Fusignano, Lugo e Alfonsine accompagneranno le aziende coinvolte nel rendicontare i danni subìti e si adopereranno verso gli enti competenti affinché sia riconosciuto il ruolo di salvaguardia idraulica che quelle campagne mettono a disposizione dell’intero territorio".

m.s.