Un gruppo tecnico per la Bolkestein

Costituito un gruppo tecnico che lavorerà sull’applicazione della direttiva Bolkestein e sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime. Come spiega la delibera del Comune, ora si attende l’emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà definire i criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo che il concessionario subentrante dovrà riconoscere al concessionario uscente. La normativa attualmente in essere impone alle amministrazioni comunali, in qualità di enti gestori delle relative funzioni amministrative, di intraprendere tutte le operazioni di competenza funzionali all’indizione delle successive procedure di gara. Attualmente il Comune di Cervia gestisce oltre 300 concessioni demaniali che dovranno essere riassegnate mediante procedure competitive da espletare in poco più di un anno.

Del gruppo, costituito da 11 persone con diverse professionalità in organico nel Comune di Cervia, sarà responsabile l’ingegnere Fabrizio Di Blasio, che coordinerà e dirigerà il neocostituito gruppo di lavoro. "Attraverso un atto dirigenziale abbiamo ufficializzato i componenti che parteciperanno al gruppo di lavoro sulla Bolkestein – spiega l’assessora Michela Brunelli –. Il gruppo, insieme ai consulenti esterni, valuta, analizza, porta elementi al tavolo, lavora su ipotesi di bando. Si tratta oggi di condividere e capire le criticità rilevate nei bandi già usciti in precedenza in altri Comuni e di continuare a monitorare le sentenze giurisprudenziali. In attesa del decreto attuativo, il confronto con la Regione e con gli altri Comuni della costa resta di fondamentale importanza. La scadenza delle concessioni al 2027, poi, ci da modo di sfruttare al meglio il tempo a nostra disposizione, anche in un’ottica di condivisione con le parti coinvolte".

Tra gli obiettivi quello dello sviluppo di tutte le attività propedeutiche all’attivazione delle procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di competenza del Comune di Cervia. Come spiega la delibera "è ormai consolidata a livello europeo e nazionale, ha ravvisato l’illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative e delle procedure di rinnovo automatico delle stesse, sollecitando l’avvio delle procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione dei titoli. Pertanto, nell’ambito della relativa disciplina normativa che prevede di dare attuazione alla direttiva Bolkestein, occorre sviluppare tutte le attività, di competenza del Comune di Cervia, propedeutiche all’attivazione delle procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime. Dovranno, altresì, essere definiti i contenuti degli atti di gara, in attuazione dei provvedimenti legislativi che regolano e che andranno a regolare la materia".

Ilaria Bedeschi