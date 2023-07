Un guado al posto del ponte di via Crivellari

Dopo le calamità di maggio, grazie alla collaborazione tra Coldiretti, Prefettura e Comune di Riolo Terme, gli oltre venti residenti della zona collegata al resto del paese dal ponte di via Crivellari, crollato a seguito degli eventi alluvionali, stanno per uscire dall’isolamento. La situazione di grave difficoltà in cui versavano i cittadini residenti e le attività della zona nella quale operano cantine vitivinicole, aziende agricole, agriturismi e allevamenti, era stata segnalata da Coldiretti Ravenna attraverso il dirigente di zona Mattia Baldassarri e divenuta oggetto di incontri con Comune e Prefettura. "Essendo subito emerso che la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte avrebbe richiesto tempi eccessivi – spiega Baldassarri – abbiamo suggerito come possibile alternativa la creazione di un guado 300 metri a valle del crollo". La proposta è stata accolta in tempi rapidi e ora, dopo settimane di lavoro, il nuovo passaggio è ormai completato.