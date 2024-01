Un incontro al circolo Acli sull’alluvione

Dopo il primo incontro del 16 dicembre a Glorie, il progetto “Comunità: che cura! Persone benessere territorio” propone il suo secondo appuntamento pubblico giovedì prossimo alle 17.15 presso il Circolo Acli di Boncellino. L’incontro, dal titolo “Come affrontare le preoccupazioni dovute a quanto è accaduto nel nostro territorio”, con riferimento in particolare alle alluvioni di maggio, avrà per relatori Giuseppe Angelone e Maria Grazia Attrice, psicologi e psicoterapeuti dell’Ausl Romagna. Interverranno rappresentanti dell’mministrazione comunale. A moderare sarà il giornalista Alberto Mazzotti. “Comunità: che cura! Persone benessere territorio” è un percorso in dieci tappe pensato dall’Amministrazione comunale di Bagnacavallo per approfondire assieme alla cittadinanza l’importanza del prendersi cura, il valore della comunità e le prospettive per un benessere collettivo. Il Circolo Acli di Boncellino è in via Sottofiume 55.