Un incontro con i sub per conoscere gli squali

Conoscere gli squali grazie alla sezione subacquea blue team sub del circolo Portuali Ravenna. Martedì 28 febbraio alle 20.30 alla sala Csrc Portuali di via Antico Squero 16 (ingresso cancello lato parking) si terrà un incontro per conoscere meglio l’ambiente marino. L’idea è quella di raccontare la vera natura degli squali, differente da quella dipinta dai film o per sentito dire, attraverso le parole di chi li ha incontrati. A far conoscere gli squali al pubblico saranno infatti i subacquei del circolo Portuali Ravenna, che presenteranno anche i progetti di ricerca scientifica all’avanguardia per insegnare il rispetto per gli animali. Verranno mostrate diapositive e filmati per distinguere gli squali e conoscere il loro comportamento in uno scambio di esperienze, anche sugli avvistamenti nel nostro mare.

"L’incontro nasce – scrive il circolo Portuali – non solo per sostenere progetti di comunicazione e conoscenza del mondo degli squali, ma anche per interrompere le uccisioni ingiustificate di tutti i tipi di squali presenti nei mari".