Un incontro su lupi e cani nel parco

intitola ‘Lupi e cani da guardiania, nell’escursionismo e nel parco’ l’evento organizzato stasera alle 20.45 dal Club Alpino Italiano nella sala polifunzionale di via Pascoli 1 a Brisighella. Relatori Lorenzo Cangini, per l’Ente Parchi Romagna, e le ricercatrici di Pangea Carlotta Nucci e Lia Olivieri. La serata giunge al termine di un periodo in cui nel Brisighellese si è parlato a lungo di almeno cinque presunti attacchi di lupi al bestiame. Il condizionale è d’obbligo in quanto parte di quelle presunte predazioni non risultavano denunciate alle forze dell’ordine o all’Ausl Romagna.