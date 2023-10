Un incontro pubblico con l’Agenzia della sicurezza territoriale e della Protezione Civile di Ravenna per fare il punto sullo stato dei lavori che riguardano gli argini dei fiumi e sulla pulizia degli alvei dei corsi d’acqua di Lugo. Lo organizza il Comune per mercoledì 25 ottobre alle 20.30 nella sala del Teatro Parrocchiale in piazza Caduti 2 a San Lorenzo.