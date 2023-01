Un incontro sul credito e gli incentivi 2023

Giovedì 2 febbraio, alle 18.30 presso la Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna, si terrà un incontro sul tema: ‘Agevolazioni e incentivi per le imprese nel 2023’. Si tratta di un approfondimento sulle maggiori opportunità finanziarie previste per il sistema delle imprese dalla Legge di Bilancio 2023 e da altri provvedimenti nazionali e regionali. A illustrare le diverse previsioni normative, sarà Maurizio Cottignola, Responsabile del Servizio Credito e Incentivi di Confartigianato Ravenna, ai quali sarà possibile porre quesiti e richiedere approfondimenti e delucidazioni anche di ordine pratico. Per favorire la partecipazione di tutti gli associati, Confartigianato ha previsto anche la possibilità di partecipare in videoconferenza. Info: www.confartigianato.ra.it.