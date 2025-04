Un incontro sulla ’Bitta’, musa di Baccarini

L’associazione degli ex allievi del liceo Evangelista Torricelli dà il via alle ’Conversazioni con Cesare Sangiorgi’, una serie di incontri alla scoperta di figure femminili di rilievo. Domani alle 18 nell’auditorium del liceo, in via Santa Maria dell’Angelo, ci sarà il primo appuntamento dedicato alla ’Bitta’, all’anagrafe Elisabetta Santolini, nota per esser stata la compagna, musa ispiratrice e modella del celebre artista Domenico Baccarini che l’ha ritratta con disegni, dipinti e sculture custoditi nella Pinacoteca di Faenza.