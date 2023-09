Un incontro sull’alluvione

Un incontro sui problemi legati all’alluvione. Stasera a Reda alle 20.30, alla pizzeria La Roda in via Birandola 118, l’amministrazione comunale incontra i cittadini per parlare dei temi legati all’emergenza. Il territorio di Reda è stato infatti fortemente colpito dall’alluvione di maggio: mentre il cuore della frazione si è salvato, una buona fetta delle campagne circostanti (Saldino, Basiago, Pieve Corleto, Prada) è stata inondata, con la sfortuna che qui si sono incontrate le acque del Lamone, del Montone e del Cer. In certi punti, soprattutto a Prada e Pieve Corleto, i residenti hanno dovuto trovare riparo sui tetti per poter sfuggire alla furia degli allagamenti.