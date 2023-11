Un informatico per la Carer che si occupi dei dispositivi

La Carer per la sua sede di Cotignola, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di una figura professionale – a norma di legge la ricerca è rivolta ad ambo i sessi – che si occupi della gestione e implementazione dei software di controllo veicolo, delle regolazioni e dei set up dei vari dispositivi elettronici, dello sviluppo di nuovi sistemi. Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di linguaggi di programmazione c, c++, nonché di altri linguaggi di programmazione a oggetti. È considerato titolo preferenziale un’esperienza almeno biennale nella mansione, un diploma di scuola media superiore o la laurea di primo livello oppure quella magistrale. Se il candito è diplomato, è gradita un’esperienza precedente nella mansione.

Il contratto offerto è a tempo indeterminato. L’orario di lavoro proposto va dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

L’annuncio scade il 30 novembre 2023.