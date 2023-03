"Un itinerario dedicato alla storia di Alfonsine"

Creare un itinerario turistico e cicloturistico, dedicato alla storia delle famiglie e anche delle botteghe di Alfonsine, spesso indissolubilmente legate fra loro. È il progetto di ’Alfonsine mon amour’, già sito internet dedicato a "ricerche sull’anima di Alfonsine, curato da Luciano Lucci, e che sarà il perno di questa iniziativa.

L’occasione per tirare le fila del progetto, promosso dai tre fratelli Elena Michele e Silvia Pagani è stato l’evento che si è tenuto ieri alla storica Trattoria Al Gallo. "Un ‘pranzacolo’ – spiega Elena Pagani – partecipato da un centinaio di persone che si identificano in una dimensione storica legata al passato, presente, futuro delle scuole del mosaico ravennati". Il pretesto è un omaggio alla riapertura, già del 2021, della storica Trattoria Al Gallo, alla quale sarà donato un mosaico realizzato da Sara Nenni, allieva della Classe 4ªDE del Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna.

Il mosaico gioca un ruolo importante nel progetto. Elena e Michele Pagani, ex-allievi dell’Istituto d’Arte per il Mosaico di Ravenna, sono infatti insegnanti di mosaico e restauro del mosaico, rispettivamente al Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna e al Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali a Ravenna, mentre Silvia Pagani è invece insegnante di danza. L’itinerario fra luoghi e storie di famiglie e botteghe alfonsinesi dell’area "tra corso Garibaldi, via Roma, piazza Vincenzo Monti, via Mazzini, la Veriéla, Borgo Mazzini, Borgo Fratti, la ferrata (ferrovia)" sarà infatti scandito da Qr code realizzati in mosaico che uniranno un’arte dalla storia antica e le moderna tecnologie: inquadrandoli con il telefono rimanderanno a pagine del sito Alfonsine Mon Amour dedicate alla storia del luogo e delle persone che lo hanno vissuto.

Il progetto – che sarà presentato al Comune di Alfonsine – prevede un totem informativo sul percorso in piazza Vincenzo Monti, quaranta Qr code in mosaico (e contributi per realizzarli) che saranno installati nell’area interessata. E poi la piantumazione nuovo albero della Libertà in piazza Monti.

Il progetto prevede il coinvolgimento dell’Associazione ex-allievi delle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia dis-ordine dei

cavalieri della malta e di tutti i colori – aps.