Un kg di droga e un revolver rubato, tre arresti

All’alba di lunedì la polizia ha arrestato a Massa Lombarda, nel Ravennate, tre persone di origine marocchina - due uomini e una donna di 27, 32 e 51 anni - nell’ambito di una operazione antidroga, rinvenendo anche una pistola risultata rubata nel Milanese nel 1998. In particolare gli agenti del commissariato di Lugo e della squadra mobile di Ravenna, con la collaborazione di una unità cinofila della guardia di Finanza, hanno sequestrato in una prima abitazione oltre quattro etti di cocaina e 4,5 etti di hashish rinvenuti assieme a circa 2.600 euro nella disponibilità del primo degli arrestati: l’uomo aveva pure un revolver calibro 32, il cui furto era stato denunciato in passato, e due pistole scacciacani.

Alla fine è stato portato in carcere a Ravenna come disposto dal Pm di turno Angela Scorza. Nel contesto della medesima operazione, in un altro appartamento della stessa cittadina romagnola, i poliziotti hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina e 30 grammi di hashish, bilance di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi: in questo caso l’arresto ha riguardato madre e figlio conviventi, poi portati in carcere a Forlì e a Ravenna.

Nell’udienza di convalida di questa mattina davanti al Gip Janos Barlotti, i tre, difesi dagli avvocati Francesco Manetti e Riccardo Ferniani, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La Procura ha chiesto per tutti la custodia cautelare in carcere. Il giudice si è riservato la decisione.