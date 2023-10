Da lunedì, dalle 15.30 alle 17.30, nella sede dell’Ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli in via Pistocchi 41a, inizierà un laboratorio creativo per aspiranti game designer che si articolerà in otto incontri e che affronterà tutte le fasi del processo di sviluppo di un videogioco, dalla progettazione e ideazione al disegno di grafiche in pixel art fino alla programmazione con il software Construct. Il laboratorio sarà tenuto da Luisa Maria Mengolini e Michele Malpezzi, il duo creatore del video-gioco indipendente (indiegame) ’Nott Longa’. Il corso, promosso da Rete Almagià, è gratuito e aperto a tutti i ragazzi dai 14 ai 20 anni, fino ad un massimo di 20 iscritti; si terrà sempre di lunedì, dalle 15.30 alle 17.30, nelle giornate del 30 ottobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 dicembre, 12 dicembre, 19 dicembre. Per informazioni scrivere a presidente@retealmagia.org