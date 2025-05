Un lenzuolo esposto in municipio in solidarietà al popolo di Gaza

Anche l’amministrazione comunale di Cervia ha aderito, come tanti altri Comuni italiani, all’iniziativa ’Cinquantamila sudari per Gaza. Come si fa a piangere cinquantamila morti?’. A questo proposito ieri sulla facciata del palazzo comunale è stato esposto un lenzuolo bianco come simbolo di lutto e purezza, per rappresentare i sudari che avvolgono i corpi straziati di donne, uomini e bambini a Gaza. A portare avanti la richiesta di aderire all’iniziativa è stata la consigliera Samantha Farabegoli della lista civica Coraggio e innovazione, che ha ottenuto l’appoggio del sindaco, della giunta e di tutte le forze di maggioranza del consiglio comunale. I cittadini sono stati invitati a partecipare esponendo un lenzuolo bianco dalle proprie abitazioni, associazioni o attività.

"Il lenzuolo bianco rappresenta la nostra richiesta di pace, giustizia e rispetto dei diritti umani fondamentali – dicono l’assessora alla Pace Michela Brunelli e la consigliera Farabegoli –, auspicando che il governo italiano prenda le distanze dalle politiche inumane e illegittime di Benjamin Netanyahu".