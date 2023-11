Un lettino alla Medicina riabilitativa nel nome di Daniela

Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo lettino di statica acquistato dall’Istituto Oncologico Romagnolo a favore del reparto di Medicina Riabilitativa dell’ospedale ‘Umberto I’. Un’attrezzatura del valore di circa 3.200 euro, utile alle persone ricoverate affette da gravi cerebrolesioni acquisite e che giungono alle cure nel reparto diretto dalla dottoressassa Cinzia Lotta per recuperare la maggior autonomia possibile dopo eventi acuti e interventi di neurochirurgia. A fare da tramite per la donazione il dottor Claudio Dazzi, responsabile dell’Oncologia di Lugo, che in questi anni ha collaborato più volte a stretto contatto con lo Ior per effettuare migliorie nel suo reparto. Tra l’altro il lettino è stato acquistato con le offerte raccolte nel corso delle esequie Daniela Parri, fisioterapista che lavorava proprio alla Medicina Riabilitativa dell’ospedale ‘Umberto I’ e a cui, nel dicembre 2020, è stato diagnosticato un carcinoma ovarico. Descritta dalle colleghe come una persona giovale, altruista, profondamente innamorata della propria mansione e del bene che poteva donare ai pazienti, negli ultimi giorni di malattia ha richiesto di utilizzare le offerte raccolte per le esequie per il reparto in cui lavorava. Una sorta di lascito che ha portato a un gesto d’amore concreto.