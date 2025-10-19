Un lettino per Cardiologia all’ospedale ‘Umberto I’

Si è svolta lo scorso 15 ottobre, la cerimonia di consegna di un ‘letto ergometro Ergoline El 1200’ al servizio di Cardiologia dell’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo, donato dall’Associazione lughese Pro-Chirurgia con la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. L’apparecchiatura consente l’esecuzione di test ergometrici per la valutazione della funzione cardiaca, ottimizzando al massimo la posizione del paziente durante l’esecuzione dell’esame. Alla cerimonia erano presenti Elena Vetri, direttrice dell’ospedale di Lugo, Giulia Ricci Lucchi, direttrice del Servizio Cardiologia, Emanuela Bacchilega, vice presidente de La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e presidente del Comitato Locale di Lugo, Gabriele Sangiorgi, presidente dell’associazione Lughese Pro-Chirurgia, e la sindaca, Elena Zannoni.

È stata la direttrice del servizio Cardiologia a ringraziare per prima la banca e l’associazione lughese per la generosa donazione. "Questo contributo rappresenta un’importante risorsa per il nostro reparto di Cardiologia e per i pazienti che necessitano di test diagnostici accurati e sicuri – continua la dottoressa Ricci Lucchi –. Il letto ergometro ci permette di offrire ai nostri pazienti una possibilità di monitoraggio cardiaco durante lo sforzo, migliorando così la qualità delle diagnosi e l’efficacia dei trattamenti. Inoltre, la sua presenza ci consente di seguire anche pazienti che hanno difficoltà a sostenere un’attività fisica in posizione eretta, rendendo i nostri test più inclusivi e accessibili".

La dottoressa Bacchilega ha poi portato la testimonianza dell’impegno del proprio istituto bancario al territorio, testimoniato dall’intervento a favore del servizio di Cardiologia. "Fin dall’anno 1998 – ha dichiarato infine Sangiorgi – l’Associazione Lughese Pro-Chirurgia si è impegnata, attraverso la propria attività di volontariato, per consentire che l’ospedale di Lugo sia dotato di strumentazione tecnologicamente avanzata per l’attività di diagnosi e prevenzione delle patologie e questo anche attraverso la oramai consolidata e fondamentale collaborazione con La Bcc a cui vanno sempre i miei sentiti ringraziamenti. Sono già in fase di realizzazione altri progetti che consentiranno di migliorare il servizio per l’utenza del nostro ospedale".