Un libro contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, quest’anno l’associazione Linea Rosa, in collaborazione con il Comune di Russi, Spi-Cgil e il centro sociale Culturale Porta Nova, organizza varie iniziativa. La prima oggi alle ore 17, presso il centro ‘Porta Nova’, in via Aldo Moro 2 a Russi, quando Gianna Nuvoli e Francesca Chiarovallotti, presidente e vicepresidente del Centro antiviolenza Sos Donna di Bologna, presenteranno il libro ’Fuori dall’incubo. Violenza sulle donne: cinque storie autobiografiche’. Coordina la serata Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa. Interverranno Valentina Palli, sindaco di Russi, Cristina Magnani, presidente del Coordinamento regionale dei Centri antiviolenza, Federica Pompili, presidente del Centro Sociale Culturale ’Porta Nova’ e Ada Assirelli, segreteria provinciale Spi-Cgil Ravenna. Letture tratte dal libro a cura di Sandra Melandri e del gruppo Le Faville. Il 30 novembre la Bagnara presenterà in Consiglio comunale un report sulle attività del centro antiviolenza a Russi.